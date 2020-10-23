Мартуни и Степанакерт бомбят - сообщает армянская сторона

Пресс-секретарь лидера Карабаха Ваграм Погосян, отметив, что Степанакерт недавно подвергся ракетному обстрелу, добавил: «Армия обороны очень скоро нанесет ответный удар. Мы уже давно предупреждали. Пощады не будет».

Ранее Армия обороны Карабаха сообщала, что вчера азербайджанские вооруженные силы подвергли артиллерийскому обстрелу город Аскеран, а в полночь снова обстреляли Мартуни. Ваграм Погосян сообщил в своем посте в Facebook, что в результате этих ударов пострадавших среди мирного населения нет, однако армянская сторона понесла большие материальные потери.

Как сообщает Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха, сегодня после 14:20 азербайджанские вооруженные силы обстреляли из установок «Град» территорию общины Карегах Кашатагского района, а затем участок дороги Карегах-Бердзор, подвергли бомбардировке город Мартакерт, используя военную авиацию.

Ранее Минобороны Азербайджана опровергло заявление о нанесении ударов по городам Карабаха, заявив, что армянская сторона нанесла удар по трем районам Азербайджана.