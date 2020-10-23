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Карабах

Лидер Карабаха призвал Путина приложить все усилия для прекращения войны и возобновления политических процессов

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян (архив)

Лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян направил открытое письмо президенту России Владимиру Путину.

Арутюнян призвал приложить все возможные усилия для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта.

В начале письма он отметил, что отношения между Нагорным Карабахом и Россией имеют многовековую историю, напомнил историю, напомнил, что все пять Маршалов СССР армянского происхождения были корнями из Карабаха. По словам Арутюняна, тесные отношения между Карабахом и Россией продолжаются и по сей день.

«Особо хочу подчеркнуть, что на всех этапах урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия неукоснительно соблюдает положения международного права и мирного урегулирования конфликта на основе принципа неприменения силы и угрозы силы. В процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия выступает и в качестве страны-сопредседательницы Минской группы ОБСЕ, и в качестве страны, имеющей свою особую роль в поддержании мира и стабильности в регионе», - написал лидер Карабаха, подчеркнув, что в Карабахе высоко ценят посреднические усилия России, ее активную роль и решающий вклад на всех этапах урегулирования конфликта.

«Мы высоко ценим активные усилия России и Ваш личный вклад, направленные на приостановление широкомасштабных военных действий и агрессии Азербайджана против Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Хочу также проинформировать Вас, что в Республике Арцах и в среде всего армянского народа большой резонанс получили Ваше выступление на заседании дискуссионного клуба «Валдай» и данные Вами объективные оценки сложившейся ситуации.

Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта», - отметил Араик Арутюнян.

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