Лидер Карабаха призвал Путина приложить все усилия для прекращения войны и возобновления политических процессов

Арутюнян призвал приложить все возможные усилия для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта.

В начале письма он отметил, что отношения между Нагорным Карабахом и Россией имеют многовековую историю, напомнил историю, напомнил, что все пять Маршалов СССР армянского происхождения были корнями из Карабаха. По словам Арутюняна, тесные отношения между Карабахом и Россией продолжаются и по сей день.

«Особо хочу подчеркнуть, что на всех этапах урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия неукоснительно соблюдает положения международного права и мирного урегулирования конфликта на основе принципа неприменения силы и угрозы силы. В процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия выступает и в качестве страны-сопредседательницы Минской группы ОБСЕ, и в качестве страны, имеющей свою особую роль в поддержании мира и стабильности в регионе», - написал лидер Карабаха, подчеркнув, что в Карабахе высоко ценят посреднические усилия России, ее активную роль и решающий вклад на всех этапах урегулирования конфликта.

«Мы высоко ценим активные усилия России и Ваш личный вклад, направленные на приостановление широкомасштабных военных действий и агрессии Азербайджана против Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Хочу также проинформировать Вас, что в Республике Арцах и в среде всего армянского народа большой резонанс получили Ваше выступление на заседании дискуссионного клуба «Валдай» и данные Вами объективные оценки сложившейся ситуации.

Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем регионе. Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта», - отметил Араик Арутюнян.