По мнению политолога, Россия пытается прекратить войну политическими методами, которых явно недостаточно

Искандарян - член клуба «Валдай» и следил за выступлением Путина в Москве.

«Хотя Россия будет пытаться способствовать примирению, однако Москва не собирается резко или однозначно вставать на какую-либо сторону», - в беседе с Радио Азатутюн сказал он.

По мнению политолога, России не выгодно продолжение боевых действий, и она попытается прекратить войну, но здесь интересы России сталкиваются с интересами Турции.

По словам Искандаряна, это достаточно сложная политическая ситуация: «Что касается серьезных попыток положить конец войне, Россия действует политическими средствами. Это призывы, попытки влияния, работа на уровне министров, президентов, звонки. Однако этих политических средств явно недостаточно. Для того, чтобы война такого масштаба остановилась, одних заявлений недостаточно. Перед началом этой войны Алиев очень хорошо понимал, что будут такие призывы, и это, можно сказать, было включено в цену. А неполитические средства, на которые в эти дни многие намекают, Россия не станет использовать, иначе говоря, военных операций со стороны России не будет. Поэтому сейчас промежуточное состояние․ С одной стороны, Россия хочет прекратить боевые действия, конфликтующие стороны ценны для России, с другой стороны, используемых Россией методов недостаточно. Рано или поздно эти методы, я надеюсь, сработают, однако главное, что можно сказать, это то, что исход ситуации решается на фронте, а не в Москве, Париже или Нью-Йорке».

Политический аналитик, глава Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян считает, что в своем выступлении президент России поставил знак равенства между Арменией и Азербайджаном. Однако он надеется, что эта позиция Москвы скоро изменится, когда из созданных в Азербайджане лагерей экстремистов начнутся нападения на территорию России.

«Россия не хочет терять Азербайджан, поэтому ставит знак равенства. Я надеюсь, в ближайшее время это пройдет. Почему? Потому что в Азербайджане действительно создаются лагеря экстремистских группировок - экстремистских религиозных группировок, джихадистов, и когда они начнут совершать нападения на территории России, Россия однозначно начнет действовать в нашу пользу. Россия пока заигрывает. Это первое. Во-вторых, ясно, что в словах Путина было и что-то позитивное для нас, в конце концов, он напомнил о Сумгаите, это серьезное дело».