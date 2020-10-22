Путин заявил, что в Карабахе с обеих сторон погибли почти 5000 человек

«По нашим данным, с обеих сторон более 2 тысяч погибших уже, с одной стороны и другой. Общее число погибших приближается уже к 5 тысячам. За 10 лет войны в Афганистане в советской армии погибли 13 тысяч. А здесь за такой короткий промежуток времени уже почти 5 тысяч. А сколько раненых, сколько людей страдает, сколько детей», - сказал Путин,

Выступая в прямом эфире в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», президент России отметил, что очень хотел бы найти какой-нибудь компромисс и каждый день по нескольку раз говорит с руководителями Армении и Азербайджана. Он также выразил надежду, что США будут содействовать в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

Путин также отметил, что их подходы к ситуации в Нагорном Карабахе не совпадают с подходами Турции. Президент России также подчеркнул, что если за 30 лет переговоры по Нагорному Карабаху не увенчались успехом, это не означает, что нужно начать стрелять.

Путин также отметил, что в прошлом карабахский конфликт начался с жестоких преступлений, совершенных против армянского народа.

«Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории. Он начинался с этнического противоборства. И это тоже, к сожалению, факт, когда в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа», - сказал Путин.