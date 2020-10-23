Президенты Армении и Франции подчеркивают необходимость соблюдения договоренности о прекращении огня

Армен Саркисян выразил благодарность Эмманюэлю Макрону, отметив, что Армения высоко ценит усилия и позицию сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франции в вопросе урегулирования конфликта.

Президент Саркисян подчеркнул, что развязанная Азербайджаном при содействии Турции широкомасштабная военная агрессия в отношении Нагорного Карабаха продолжается, прицельно обстреливаются населенные пункты Карабаха, мирное население и гражданские инфраструктуры, вследствие чего есть жертвы и раненые среди гражданского населения.

Президент Армении выразил глубокую обеспокоенность в связи с военно-политической помощью, которую Турция оказывает Азербайджану. Он подчеркнул, что вовлеченность Турции как третьей стороны в подобном масштабе еще более обостряет ситуацию и угрожает региональной стабильности и безопасности.

Армен Саркисян сказал, что для региона отдельной угрозой являются привезенные Турцией в Азербайджан и затем участвующие в составе армии этой страны в боевых действиях против Карабаха исламистские террористы, которые, не исключено, что в какое-то время появятся также в других странах, в том числе, в Европе.

Как сообщает пресс-служба аппарата президента Армении, президент Макрон также выразил озабоченность продолжающимися военными действиями и создавшейся ситуацией.

Президенты согласились, что мирное разрешение конфликта не имеет альтернативы, и подчеркнули необходимость реализации достигнутых договоренностей о перемирии.

Саркисян и Макрон подчеркнули роль Минской группы ОБСЕ в деле урегулирования конфликта и отметили необходимость скорейшего возвращения за стол переговоров при сопредседательстве Минской группы.

Президенты Армении и Франции также констатировали, что основанные на многовековых связях и дружбе двух народов армяно-французские привилегированные отношения продолжают развиваться в духе дружбы и взаимопонимания.

Отметим, что президент Армении Армен Саркисян отправился в Париж из Брюсселя, где встречался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.