Три десятка конгрессменов США представили резолюцию, призывающую к международному признанию независимости Карабаха

Сопредседатель подкомитета по армянским вопросам Конгресса США, избранный от штата Нью-Джерси конгрессмен-демократ Фрэнк Паллоун и три десятка других членов Конгресса, как от Республиканской, так и от Демократической партии, представляют проект резолюции, призывающей к «международному признанию Республики Арцах [Нагорный Карабах - ред.] в качестве основы для длительного мира в Кавказском регионе». Об этом сообщает Вашингтонский офис «Ай дат».

Законопроект также осуждает продолжающиеся нападения Азербайджана и Турции на Армению и Нагорный Карабах, призывает к прекращению военной помощи Азербайджану и подчеркивает необходимость прямого участия Карабаха в переговорном процессе в рамках ОБСЕ, а также необходимость ослабления ограничений на поездки и сообщение между США и Карабахом.

Проект резолюции будет представлен Конгрессу сегодня, когда госсекретарь США Майк Помпео встретится с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, говорится в сообщении.

«Крайне важно, чтобы Палата представителей направила мощный мессидж о поддержке заявки Арцаха и его народа на независимость, особенно накануне важных встреч госсекретаря Помпео с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана», - в частности, сказал Паллоун, подчеркнув, что сейчас, когда продолжается кровавый конфликт, пришло время на всемирном уровне признать независимость Карабаха.

Вашингтонский офис «Ай дат» приветствовал инициативу конгрессменов.

Напомним, что с инициативой официального признания независимости Нагорного Карабаха Соединенными Штатами также выступила конгрессмен Грейс Наполитано.