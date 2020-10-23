Ряд сел Мартунинского района Карабаха обстреливаются из «Смерча»

Ночь на 23 октября была неспокойной в городе Мартакерт и в Мартунинском районе, сообщает Служба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

В результате артиллерийского обстрела города Мартакерта загорелись два многоквартирных дома. Пожарным-спасателям Мартакертского районного отдела по чрезвычайным ситуациям удалось быстро потушить пожар, чтобы он не перекинулся на другие квартиры.

По предварительным данным, азербайджанские вооруженные силы открыли огонь в этом направлении из установок «Град». По данным службы, человеческих жертв нет.

На рассвете мишенями азербайджанских ВС стали села Кармир Шука (Красный Базар) и Тагавард Мартунинского района. Здесь используются ракеты «Смерч».

В настоящее время ряд сел Мартунинского района, в том числе Кармир Шука, обстреливаются из «Смерча», сообщает Служба по чрезвычайным ситуациям Карабаха.