Локальные бои идут на всех направлениях линии фронта – Армия обороны Карабаха

Сообщается, что вечером, в очередной раз грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, азербайджанские силы обстреляли Аскеран, а в полночь вновь взяли под прицел Мартуни.
«В настоящее время локальные бои идут на всех направлениях линии фронта. Армия обороны продолжает обнаруживать и уничтожать вражеские диверсионные группы, состоящие из наемников-террористов», - говорится в сообщении.
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