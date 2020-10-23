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Карабах

Локальные бои идут на всех направлениях линии фронта – Армия обороны Карабаха

Относительно стабильно-напряженная ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта за ночь не претерпела изменения, сообщает Армия обороны Карабаха, отмечая, что на некоторых участках продолжились артиллерийские бои и перестрелки.

Сообщается, что вечером, в очередной раз грубо нарушив нормы международного гуманитарного права, азербайджанские силы обстреляли Аскеран, а в полночь вновь взяли под прицел Мартуни.

«В настоящее время локальные бои идут на всех направлениях линии фронта. Армия обороны продолжает обнаруживать и уничтожать вражеские диверсионные группы, состоящие из наемников-террористов», - говорится в сообщении.

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