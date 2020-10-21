Посол Азербайджана в Москве: Пока рано говорить о встрече лидеров Азербайджана и Армении

Как в интервью российскому информагентству ТАСС заявил Бюльбюль оглы, «ситуация еще не созрела».

«Противоположная сторона продолжает демонстрировать деструктивность в подходах, и поэтому сейчас рано об этом говорить… Если такая инициатива будет проявлена, то, естественно, она будет должным образом рассмотрена, о чем общественность, конечно же, будет проинформирована», - заявил он.