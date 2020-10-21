Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Посол Азербайджана в Москве: Пока рано говорить о встрече лидеров Азербайджана и Армении

Пока рано говорить о встрече лидеров Азербайджана и Армении. Об этом в среду заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

Как в интервью российскому информагентству ТАСС заявил Бюльбюль оглы, «ситуация еще не созрела».

«Противоположная сторона продолжает демонстрировать деструктивность в подходах, и поэтому сейчас рано об этом говорить… Если такая инициатива будет проявлена, то, естественно, она будет должным образом рассмотрена, о чем общественность, конечно же, будет проинформирована», - заявил он.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG