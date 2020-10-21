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Карабах

Шушан Степанян: На южном направлении ПВО Карабаха сбили самолет

Шушан Степанян

«Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха [Карабаха – ред.] сбили самолет противника около 8:30 на южном направлении», - на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Обстановка относительно стабильно-напряженная», - добавила пресс-секретарь.

Напомним, что азербайджанская сторона о своих военных потерях не сообщает, считая это «военной тайной».

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