Шушан Степанян: На южном направлении ПВО Карабаха сбили самолет

«Обстановка относительно стабильно-напряженная», - добавила пресс-секретарь.
Напомним, что азербайджанская сторона о своих военных потерях не сообщает, считая это «военной тайной».
«Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха [Карабаха – ред.] сбили самолет противника около 8:30 на южном направлении», - на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
«Обстановка относительно стабильно-напряженная», - добавила пресс-секретарь.
Напомним, что азербайджанская сторона о своих военных потерях не сообщает, считая это «военной тайной».
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