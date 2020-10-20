Совбез ООН обсудил контроль за прекращением огня в Нагорном Карабахе

Совет Безопасности ООН обсудил необходимость обеспечить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в понедельник журналистам председательствующий в октябре в Совете постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам закрытого заседания по Нагорному Карабаху, передает ТАСС.

«Сейчас необходимо обеспечить выполнение [прекращения огня], это самый насущный вопрос, так как соответствующее соглашение было достигнуто, но не соблюдалось, - сказал он. - Главным вопросом остается то, как обеспечить контроль за его выполнением».

«Этот вопрос, конечно, обсуждался в ходе консультаций, и Совет был достаточно един в подходах», - продолжил постпред. В то же время он пояснил, что для отправки в регион наблюдательной миссии ООН «понадобился бы специальный мандат Совета Безопасности». «Это не быстрый процесс», - указал дипломат. «Были сообщения о том, что российский министр обороны обсуждал с коллегами в Армении и Азербайджане то, как этот контроль мог бы осуществляться», - отметил Небензя.

Дипломат не исключил, что наблюдением может заняться миссия ОБСЕ, тем более, что эта организация ведет процесс урегулирования. «Кто там будет, в каком качестве – все еще остается вопросом, который обсуждается», - добавил он.