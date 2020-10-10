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Карабах

Канада призвала Турцию не вмешиваться в конфликт в Карабахе

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань (архив)

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу призвал Турцию не вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе.

Позже, представляя журналистам подробности этой беседы, Шампань сказал, что Чавушоглу с пониманием подошел к его позиции.

«Глава МИД Турции признал, что у этого конфликта нет военного решения, что необходимо вернуть стороны за стол переговоров, и что единственный выход из этого конфликта – это формат Минской группы ОБСЕ», - сказал канадский министр.

Шампань сообщил, что в ближайшее воскресенье отправится в Европу для встречи с союзниками по этому вопросу, с какими именно, пока не сообщается.

Ранее официальная Оттава заморозила поставки ряда военных технологий Турции, которые, согласно сообщениям, были установлены на беспилотники и использовались против Карабаха.

Турция жестко раскритиковала это решение и обвинила Канаду в предвзятости.

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