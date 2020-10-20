Никол Пашинян встречается с «Гражданским договором»

Немногим ранее из здания правительства вышел вице-спикер НС Ален Симонян, однако он не ответил на вопросы журналистов.

В аппарате премьер-министра сообщают, что сегодня ранее премьер-министр встретился с бывшими лидерами Нагорного Карабаха Бако Саакяном и Аркадием Гукасяном. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Напомним, что вчера вечером премьер-министр принял представителей внепарламентских сил. А до этого состоялось заседание Совета безопасности, в котором приняли участие представители трех фракций Национального собрания. Глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян сообщил Радио Азатутюн, что они обсудили ситуацию в Карабахе.