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Карабах

Никол Пашинян встречается с «Гражданским договором»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (архив)

В правительстве проходит встреча премьер-министра Никола Пашиняна с членами правления правящей партии «Гражданский договор». Подробности встречи пока не известны.

Немногим ранее из здания правительства вышел вице-спикер НС Ален Симонян, однако он не ответил на вопросы журналистов.

В аппарате премьер-министра сообщают, что сегодня ранее премьер-министр встретился с бывшими лидерами Нагорного Карабаха Бако Саакяном и Аркадием Гукасяном. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Напомним, что вчера вечером премьер-министр принял представителей внепарламентских сил. А до этого состоялось заседание Совета безопасности, в котором приняли участие представители трех фракций Национального собрания. Глава фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян сообщил Радио Азатутюн, что они обсудили ситуацию в Карабахе.

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