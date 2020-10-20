На северном фланге противник применяет авиацию и артиллерию, тяжелые бои в южном направлении продолжаются – пресс-секретарь МО РА

На северном фланге ВС Азербайджана применяют авиацию и артиллерию, интенсивные тяжелые бои в южном направлении продолжаются, написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Подразделения Армии обороны предпринимают соответствующие меры для пресечения нападения противника», - отметила Степанян.

Утром сообщалось, что Армия обороны Карабаха ведет тяжелые бои на южном направлении, на участке Ишханадзора.

Дважды согласованное между Арменией и Азербайджаном гуманитарное прекращение огня не соблюдается, стороны обвиняют в этом друг друга.

Совет Безопасности ООН вчера по итогам обсуждения отметил важность контроля за режимом прекращения огня в Карабахе.