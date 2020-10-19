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Карабах

«Просвещенная Армения» предлагает Совету безопасности ООН объявить воздушное пространство Карабаха бесполетной зоной

Лидер партии и одноименной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян (слева) и член партии Тарон Симонян

Это, по мнению партии, предотвратит новый геноцид и гуманитарную катастрофу.

Оппозиционная парламентская партия «Просвещенная Армения» призывает Совет Безопасности ООН объявить на всей территории Нагорного Карабаха бесполетную зону для всех типов летательных аппаратов. Это, по мнению партии, предотвратит новый геноцид и гуманитарную катастрофу.

В своем заявлении отмечая, что сегодня Совет Безопасности ООН в ответ на запрос России, Франции и США проведет закрытое обсуждение по ситуации в Нагорном Карабахе, партия продолжает: «Вооруженные силы Азербайджана в преступном сотрудничестве с вооруженными силами Турции, наемниками и террористическими группировками на протяжении более 20 дней с использованием ВВС и ударных беспилотных летательных аппаратов наносят удары по гражданскому населению, гражданским объектам Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики), используют запрещенные международным правом виды оружия, а также убивают (в том числе путем обезглавливания) военнопленных, совершает другие военные преступления и проводит этнические чистки населения Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики). В результате этих действий опасность совершения нового геноцида против нации, пережившей геноцид, стала реальной».

«Объявление бесполетной зоны во всем воздушном пространстве Арцаха и всеми средствами принуждение к этому, как убеждена «Просвещенная Армения», «позволит предотвратить дальнейшее совершение военных преступлений и исключить последствия гуманитарной катастрофы».

Партия призывает страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россию, Францию и Соединенные Штаты - поддержать принятие, выполнение и навязывание этого предложения.

«Мы обращаемся к министру иностранных дел Республики Армения и представителю Республики Армения в ООН с просьбой внести в Совет Безопасности ООН предложение об объявлении бесполетной зоны на территории Арцаха», - говорится в заявлении.

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