В Карабахе подтвердили гибель еще 40 армянских военнослужащих

Таким образом, с начала боевых действий 27 сентября с армянской стороны уже погибло 673военнослужащих.
Между тем, азербайджанская сторона не сообщает о своих военных потерях, мотивируя это «военной тайной».
Армия обороны Карабаха сегодня опубликовала имена еще 40 армянских военнослужащих, погибших в ходе боев против Азербайджана.
Таким образом, с начала боевых действий 27 сентября с армянской стороны уже погибло 673военнослужащих.
Между тем, азербайджанская сторона не сообщает о своих военных потерях, мотивируя это «военной тайной».
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии