МИД Армении: Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня

«Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня, достигнутую при личном содействии руководителя страны-сопредседателя Минской группой ОБСЕ, тем самым показывая международному сообществу свое вероломную сущность, с которой мы имеем дело на протяжении десятилетий», - говорится в заявлении МИД Армении.

В Ереване ссылаются на сообщение Армии обороны Карабаха о том, что вооруженные силы Азербайджана «в очередной раз грубым образом нарушили новое гуманитарное перемирие и 18 октября в 07:20, вслед за активным артиллерийским огнем, предприняли наступление на южном направлении с целью захвата выгодных позиций».

«Армения продолжит предпринимать все необходимые меры для принуждения Азербайджана к миру и установлению режима прекращения огня, наряду с внедрением конкретных и действенных механизмов поддержания и контроля данного режима на местах», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Армении.

Между тем, Азербайджан отрицает, что его вонные нарушают режим прекращения огня, обвиняя армянскую сторону в его несоблюдении.

Армения и Азербайджан договорились о гуманитарном перемирии начиная с 00:00 часов по местному времени 18 октября.