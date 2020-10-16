Азербайджан открыто отвергает соглашение о прекращении огня - Мнацаканян

Нападения Азербайджана на Нагорный Карабах и некоторые территории Армении, артиллерийские обстрелы и бесчеловечное отношение к мирному населению доказывают, что Азербайджан открыто отвергает соглашение гуманитарном прекращении огня, подписанное 10 октября. Об этом сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Хотя понятно, что за решениями и действиями азербайджанской стороны стоит Турция, однако всю ответственность за необратимые военно-политические последствия этих действий будет нести руководство Азербайджана. Широкомасштабные боевые действия Азербайджана преднамеренно направлены против мирного населения Арцаха, в этой геноцидальной политике он не делает различий между военными объектами и гражданским населением. Вследствие действий, совершенных Вооруженными силами Азербайджана и поддерживающими их силами, погибли более 32 мирных жителей, более 106 человек получили ранения различной степени тяжести, из них 86 – тяжелые ранения. Только после заявления от 10 октября в результате действий Азербайджана было зафиксировано 6 жертв среди гражданского населения, 4 из них были расстреляны азербайджанской диверсионной группой, 2 - погибли вследствие артиллерийского обстрела. Военные преступления Азербайджана задокументированы самими же преступниками, которые распространяют видео в Интернете, прославляя свои действия, в том числе унижающее достоинство обращение с пленными и убийства. Вследствие агрессии резко увеличилось число вынужденных переселенцев. Трудно представить, какой большой ущерб был нанесен жизненно важной гражданской инфраструктуре Арцаха. В перспективе самая большая угроза с точки зрения региональной безопасности и стабильности - это необратимое решение руководства Азербайджана ради удержания власти превратить свою страну в зону влияния Турции и рассадник международных террористических групп», - сказал Мнацаканян.

Еще до пресс-конференции министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд, где отдал дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Уже во время пресс-конференции министр отметил важность вопроса соблюдения режима прекращения огня во время войны.

«Прекращение огня должно строго соблюдаться. Мы считаем, что длительных решений можно достичь только дипломатическими средствами, возвратившись за стол переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы, на прочной основе международного права», - сказал глава МИД Греции.