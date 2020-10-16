Армянская сторона сегодня обратится в международные инстанции, сигнализируя о совершении Азербайджаном военного преступления

Вчера вечером омбудсмены Нагорного Карабаха и Армении заявили, что из распространенных в азербайджанских СМИ видео становится ясно, что убивают армянских пленных, причем жестоким и унизительным способом, расстреливая безоружных, беззащитных людей с завязанными за спину руками.

Советник генерального прокурора Армении Гор Абраамян сообщает, что уже возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 1 статьи 416 Уголовного кодекса Нагорного Карабаха - убийство, совершенное во время вооруженных столкновений с нарушением норм международного гуманитарного права.



Правоохранительные органы утверждают, что установили личности людей на видеозаписях. По словам советника генпрокурора Армении, два гражданских лица, лишенные средств защиты и фактически имеющие статус пленников, - это 73-летний житель города Гадрут Б.А. и 25-летний житель села Тайк Гадрутского района. Й. А.



Специалист по международному праву Ара Казарян в беседе с Радио Азатутюн, касаясь документов по международному гуманитарному праву, которые ратифицировал Азербайджан, подчеркнул, что правила войны предполагают, что к оказавшимся по ту сторону границы и военнопленным, и гражданским лицам должно быть проявлено гуманное отношение, что установлено Женевскими конвенциями.

«Женевская конвенция, прилагаемые к ней протоколы относятся к вооруженным конфликтам, войнам, к тому, что сейчас происходит. Там есть около 160 норм, как нельзя вести войну. Основная цель - свести к минимуму число смертей среди гражданского населения и среди определенных групп или нарушение их фундаментальных прав․ Уважение достоинства относится к военнопленным, уважение к их личной жизни, это касается демонстрации их видео в униженном состоянии, демонстрации их фотографий, документов», - пояснил Казарян.

На днях стало известно, что двое армянских военнослужащих - Арег Саргсян и Нарек Амиджанян, находятся в азербайджанском плену. Правозащитник Артак Зейналян уже обратился в Европейский суд по правам человека с требованием вернуть их в Армению.

Ара Казарян сослался на ряд международных документов, в том числе на Женевские конвенции, которые определяют, как следует обращаться с военнопленными и гражданскими лицами. В обоих случаях сторона конфликта не имеет права лишать их жизни, применять насилие или вымогать показания.