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Карабах

Омбудсмен Карабаха назвал предполагаемый расстрел армянских военнопленных военным преступлением

Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян (архив)

Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян в своем микроблоге в Twitter прокомментировал распространенное в азербайджанских СМИ видео, на котором предположительно были расстреляны армянские военнопленные.

Бегларян пишет, что в азербайджанских социальных сетях опубликовано видео, на котором азербайджанские военнослужащие унижают и убивают карабахских военнопленных, один из которых - пожилое гражданское лицо.

«У нас уже есть много доказательств подобных военных преступлений, которые Минобороны Азербайджана отрицает», - отметил он.

По словам Бегларяна, это еще одно доказательство совершенных Азербайджаном военных преступлений.

Напомним, правозащитник Артак Зейналян и его коллеги обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой применить неотложную меру и содействовать в вопросе возвращения в Армению двух военнослужащих, захваченных в плен в ходе возобновившихся с 27 сентября боевых действий в Нагорном Карабахе. Зейналян сказал, что к ним обратились родственники военнослужащих Арега Саргсяна и Нарека Амирджаняна, так как в Интернете было распространено видео, в котором они смогли опознать солдат.

Однако Артак Зейналян сообщил Радио Азатутюн, что заснятые на этом видео не являются Арегом Саргсяном и Нареком Амирджаняном.

Между тем, Министерство обороны Азербайджана утверждает, что это видео не имеет никакого отношения к азербайджанской армии.

Омбудсмен Армении Арман Татоян, в свою очередь, отметил, что сегодня получил «два видео и фотографии, показывающие бесчеловечное, жестокое обращение с армянскими пленными со стороны вооруженных сил Азербайджана».

«На этих видео азербайджанские военные подвергают людей максимальному унижению, а затем жестоко убивают их с исключительным цинизмом. Поведение и слова представителей вооруженных сил Азербайджана полны ненависти. Эти видео были распространены сегодня азербайджанскими источниками, также нацеливаясь на детей и пожилых людей.

Позже Министерство обороны Азербайджана опубликовало опровержение о том, что они не имеют отношения к этим видео. После этого в азербайджанских интернет-источниках начали удалять видео. Однако аппарат омбудсмена Армении вовремя задокументировал все источники.

Эксперты аппарата омбудсмена также точно установили место и время совершения азербайджанских преступных деяний. Произведен перевод используемых слов, зафиксированных в видеороликах», - говорится в сообщении офиса омбудсмена Армении.

По словам Татояна, видео и фотографии уже получили необходимую юридическую фиксацию в качестве неоспоримых правовых доказательств военного преступления, они будут отправлены в международные органы с необходимым описанием завтра утром, согласно юрисдикции.

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