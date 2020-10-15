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Карабах

В целом ситуация остается тяжелой - Ованнисян

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованинсян, 15 октября 2020 г.

Сегодня рано утром Азербайджан снова предпринял наступательные действия на двух-трех направлениях, в течение всего дня шли ожесточенные бои, особенно на южном направлении, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованинсян.

«Противник понес значительные потери, на некоторых участках его удалось отбросить, в целом ситуация остается тяжелой. Азербайджан использует чрезвычайно большое количество сил, особенно пехоту, непрерывно атакующие группы, непрекращающийся артиллерийский огонь и различные средства авиации», - отметил Ованнисян, добавив, что Армия обороны «героически оказывает сопротивление» на всех участках.

Что касается конкретно Карвачарского (Кельбаджарского) района, то он отметил, что там на данный момент ситуация сравнительно легкая, упорные бои не ведутся.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, продолжает заявлять, что армянская сторона нарушает режим прекращения огня.

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