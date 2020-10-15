Пашинян: Сейчас очевидно, что Турция - главный спонсор этой войны

В то же время он отметил, что Армия самообороны Нагорного Карабаха держит оборону, организует оборону, и ситуацию он оценивает как довольно-таки сложную.

«Многие эксперты говорят, что это беспрецедентная по своим масштабам война в XXI веке. Потому что тут задействованы все виды вооружений: танки, беспилотники, самолеты и вертолеты, бронетехника, артиллерия, ракетная артиллерия и так далее. И очень много солдат и войск вовлечены в эти военные действия. То есть очень масштабные и жестокие бои идут, и на данный момент армия самообороны Нагорного Карабаха держит оборону. И фактически мы можем сказать, что планы Турции и Азербайджана блицкригом взять под контроль Нагорный Карабах на данный момент провалились», - отметил Пашинян.

На вопрос, что сейчас часто говорят об иностранных наемниках и террористах, которые воюют на стороне Азербайджана, и вопрос, есть ли доказательства этого, и воюют ли иностранцы на стороне Армении, Никол Пашинян ответил: «Об этом уже весь мир говорит. Это очень важный нюанс, и важен он еще и потому, что поможет понять, кто и по каким соображениям начал эти военные действия. Конечно, есть конкретные доказательства, что боевики-террористы из Сирии участвуют в боях против Нагорного Карабаха. Эти видеодоказательства уже опубликованы в соцсетях и СМИ. И сейчас очевидно, что Турция — главный спонсор этой войны. Турция нанимала и перебросила этих боевиков-террористов в зону конфликта Нагорного Карабаха. И по решению и под патронажем Турции было принято решение начать войну, атаку против Нагорного Карабаха.

Важно понять, почему? Потому что было очевидно, что армия Азербайджана в одиночку не способна воевать против армии самообороны Нагорного Карабаха. И поэтому Турция решила привлечь террористов, турецкие войска - они вовлечены не только в руководство военными действиями, но еще и непосредственно спецподразделения турецкой армии (на земле. - прим. ред.). По некоторой информации, в военные действия еще вовлечены и спецподразделения армии Пакистана. И я думаю, что в том, что касается как минимум участия боевиков со стороны Турции - это уже доказано во всем мире, потому что очень многие международные СМИ уже пишут об этом.

Очень интересная информация пришла в течение последних дней из России, с Северного Кавказа, когда в Чечне и Дагестане были уничтожены боевики, и была информация, что эти боевики приехали в Россию из-за рубежа, приехали из Сирии. И я вижу тут непосредственную связь в этом процессе: боевики из Сирии были переведены Турцией в зону конфликта в Нагорном Карабахе, чтобы начать войну против Нагорного Карабаха, а сейчас они уже появляются на Северном Кавказе. Это очень примечательный факт, который показывает, что данная ситуация уже не просто о конфликте в Нагорном Карабахе, а вышла за его пределы, в его локальном смысле. Это уже региональный полномасштабный конфликт, который затрагивает конкретные интересы региональных стран. И я думаю, что особенно в России должны быть очень внимательны к этому факту.

Что касается армянской стороны, конечно же, никаких иностранцев нет, чтобы воевали со стороны Нагорного Карабаха. Могут быть некоторые армяне, которые приехали из диаспоры поддержать соотечественников. Но, конечно же, их нельзя считать наемниками».

«Россия сегодня»: - Господин премьер-министр, если говорить о компромиссах, то на какие компромиссы вы были бы все же готовы? И есть ли черта, за которую вы не отступите ни при каких обстоятельствах?

Никол Пашинян: - Да, конечно, есть такая черта, и эта черта — право на самоопределение народа Нагорного Карабаха. И всегда во все времена Армения была готова на такой компромисс. И самая известная инициатива - Казанская инициатива, когда Армения была готова на конкретный компромисс. Но Азербайджан отказался подписывать эти соглашения, потому что Азербайджан не хотел и не хочет принять право на самоопределение армян Нагорного Карабаха. И право на самоопределение Нагорного Карабаха - это для нас черта, конечно, это для нас черта, «красная черта», за которую мы не можем перешагнуть.

«Россия сегодня»: - Простите, я уточню, о каком конкретно компромиссе вы говорите?

Никол Пашинян: - Я сказал, что Армения была готова к компромиссам. И вы спрашивали, есть ли «красная черта», через которую мы не перешагнем. И я сказал, да - это право на самоопределение народа Нагорного Карабаха.

«Россия сегодня»: - Просто о черте мы сказали, а о каком-то конкретном компромиссе? Вы не хотели бы приводить примеры такого компромисса, я правильно понял?

Никол Пашинян: - Вы знаете, сейчас в московском заявлении были оговорены конкретные шаги, как восстановить конкретный переговорный процесс. И под этим соглашением уже описаны конкретные шаги, и мы готовы пойти на такие шаги, чтобы решить нагорно-карабахский вопрос. И мы готовы на такие компромиссы, мы готовы на пропорциональные компромиссы, на которые готов Азербайджан.