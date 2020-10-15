В Нагорном Карабахе погибли более 50 наемников из Сирии – The Washington Post.

В Нагорном Карабахе погибли не менее 50 наемников из Сирии, участвовавшие в боях против армянских сил на стороне Азербайджана. Это утверждает газета The Washington Post со ссылкой на родственников убитых.

Как утверждает The Washington Post, через Турцию на север Сирии недавно были доставлены тела 52 наемников, погибших в Азербайджане.

Речь идет о бойцах поддерживаемых Турцией вооруженных формирований сирийской оппозиции. Их родственники утверждают, что им было предложено ежемесячное вознаграждение в 2 тысячи долларов за участие в боевых действиях в Карабахе. «Единственная причина – это деньги», – цитирует газета родственника одного из убитых. - Кто хочет воевать в Азербайджане? Кто вообще знает, где он находится?»

Ранее сообщалось, что наемники из Сирии участвуют и в боевых действиях в Ливии на стороне Правительства национального согласия, поддержанного Турцией.

В самой Сирии сейчас действует режим прекращения огня, который согласовали президенты России и Турции в марте. Он нередко нарушается, но интенсивных боевых действий нет.

Турция и Азербайджан категорически отрицают участие наёмников из Сирии в боевых действиях против армянских сил. Об их участии в боях, однако, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции накануне, как сказано в сообщении пресс-службы Кремля, «выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из Ближневосточного региона».

Госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил, что Турция оказывает поддержку Азербайджану, однако прямо не сказал об участии в конфликте наемников из Сирии. Помпео призвал обе стороны конфликта «выполнять... обязательства по прекращению огня и прекратить наносить удары по гражданским районам».

Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. Азербайджан предпринял крупномасштабное наступление. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве на днях было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои продолжаются.