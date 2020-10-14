Госсекретарь Помпео обсудил с президентом Трампом ситуацию в Карабахе

«Сегодня утром у меня был короткий разговор на эту тему с президентом Трампом. Мы следим за происходящими там событиями. Мы присоединяемся к нашим европейским партнерам, многим странам по всему миру, которые говорят, что необходимо установить прекращение огня и должны начаться переговоры по урегулированию проблемы», - заявил Помпео,

«Мы видим сообщения о жертвах среди гражданского населения, мы видим также, что Турция начала усиливать Азербайджан. Мы призываем всех международных игроков держаться подальше от этого региона, не усугубляя проблемы. Мы работаем в этом направлении, используя наши дипломатические инструменты, чтобы достичь прекращения огня и решения проблемы, основанного на нормах международного права», - заявил госсекретарь США», - добавил он.

«Мы сосредоточены на этой проблеме, мы уделяем всему этому пристальное внимание, и, если честно, мы уже предприняли некоторые шаги, которые повышают вероятность достижения целей, о которых я упомянул», - сказал глава американского дипломатического ведомства.