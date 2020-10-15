В Карабахе подтвердили гибель еще 49 военнослужащих

Таким образом, с начала боевых действий 27 сентября с армянской стороны уже погибло 604 военнослужащих.
Официальный Баку не публикует сведения о своих военных потерях, заявляя, что на данный момент это является «военной тайной».
Министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало имена 49 военнослужащих, погибших в ходе боев против Азербайджана.
Таким образом, с начала боевых действий 27 сентября с армянской стороны уже погибло 604 военнослужащих.
Официальный Баку не публикует сведения о своих военных потерях, заявляя, что на данный момент это является «военной тайной».
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