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Карабах

В Карабахе подтвердили гибель еще 49 военнослужащих

Министерство обороны Нагорного Карабаха опубликовало имена 49 военнослужащих, погибших в ходе боев против Азербайджана.

Таким образом, с начала боевых действий 27 сентября с армянской стороны уже погибло 604 военнослужащих.

Официальный Баку не публикует сведения о своих военных потерях, заявляя, что на данный момент это является «военной тайной».

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