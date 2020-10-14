Руководители Армении и Карабаха призывают сплотиться

Перед тем, как представить ситуацию на фронте, премьер-министр Армении Никол Пашинян сначала назвал причины войны. Азербайджан требовал территории не в обмен на статуса Карабаха, а в обмен на мир, что возглавляемое им правительство сочло неприемлемым, заявил премьер-министр.

«В переговорном процессе по карабахскому вопросу Азербайджан шаг за шагом дошел до того пункта, когда фактически поставил перед армянским народом, перед народом Карабаха требование отказа от своих прав.

Суть этого требования заключалась в следующем: немедленно передать 5 из 7 территорий Азербайджану, представить конкретный график передачи оставшихся 2 территорий и констатировать, что Нагорный Карабах должен быть частью Азербайджана в каком угодно статусе. При этом, уточнение статуса Нагорного Карабаха не должно иметь никаких причинно-следственных связей с процессом передачи территорий. Т.е. передача территорий должна была происходить не в обмен на статус, а в обмен на мир, в противном случае Азербайджан угрожал решить вопрос путем войны», - сказал премьер-министр Армении.

«Наше правительство, получившее эту переговорную базу в наследство, или точнее, в качестве переговорной вехи, фактически отказалось от обсуждения этого вопроса в такой форме, потому что это было неприемлемо. В этих условиях, когда мы пытались четко констатировать, что урегулирование вопроса без определения статуса Арцаха невозможно, Азербайджан отклонял любое серьезное обсуждение по вопросу статуса, фактически заявив, что единственный статус, который может иметь Арцах, - это нечто автономное в составе Азербайджана, и, фактически, закладывались основы для структуры, чтобы Карабах был полностью освобожден от армян. В то же время он развивал военную риторику и антиармянскую пропаганду», - заявил он.

По словам премьера, произошедшие в июле 2020 года бои Тавуша доказали неожиданный для многих факт: азербайджанская армия не в силах решить карабахский вопрос военным путем. Констатация этого факта имела шоковый эффект не только для Азербайджана, но и многих других стран и, в первую очередь, для Турции, и Турция решила, что теперь она должна заниматься решением карабахской проблемы, отметил Никол Пашинян.

«В этой ситуации мы пытались реализовать механизмы стратегического сдерживания с простым расчетом, что если Турция достигнет своих целей на Южном Кавказе, это неизбежно приведет к цепной реакции событий, и, как следствие, региональные и внерегиональные страны, которые неизбежно станут объектом военной дестабилизации, должны предпринять стратегические меры пресечения.

Однако на этом этапе было зафиксировано странное обстоятельство. Ряд стран, обладающих стратегическим механизмом сдерживания, должным образом не оценили угрозу, продолжая рассматривать проблему в контексте карабахского конфликта и, по сути, думая, что формула «территории в обмен на мир» может спасти ситуацию», - заявил глава правительства Армении.

«Это, конечно, неприемлемо для нас, и очень похоже на Мюнхенское соглашение 1938 года, когда европейские державы уступили Чехословакию Германии якобы ради мира. И вы все знаете, что произошло потом. И сейчас вопрос в том, допустит ли мир формирование нового Гитлера - на этот раз в Малой Азии», - подчеркнул Пашинян.

Он отметил, что война против Карабаха началась для армянской стороны не неожиданно. «Мы знали и ждали, в какое время и откуда враг нападет. Армия обороны Арцаха с первых секунд ведет действительно героический бой. Альянс Турция-Азербайджан-террористы-наемники предпринял сильнейшее нападение на Арцах: танки, бронетехника, ракеты, артиллерия, военная авиация, вертолеты, БПЛА, огромное количество живой силы, в том числе несколько тысяч спецназовцев из Турции и, по некоторым данным, Пакистана. а также наемники и террористы из Сирии», - сказал премьер.

По его словам, за 18 дней войны армянские войска отступили немного на северном и южном направлениях. Армия обороны Карабаха в результате тяжелых боев, потерь в живой силе и технике сохраняет контроль над общей ситуацией, нанеся врагу огромные потери в живой силе и военной технике, заявил Пашинян. Он отметил, что в настоящий момент число жертв с армянской стороны очень велико. На данный момент официально опубликованы имена 532 погибших.

«За 18 дней войны наши героические войска отступили немного на северном и южном направлениях. В последние дни противник изменил свою тактику, пытаясь с помощью диверсионных групп создавать неразбериху в тылу. Тем не менее Армия обороны Арцаха в результате тяжелых боев, потерь в живой силе и технике сохраняет контроль над общей ситуацией, нанеся врагу огромные потери в живой силе и военной технике», - сказал Пашинян.

«В то время как каждая капля нашей крови приносит нам тяжелую боль, не говоря уже об огромном количестве жертв, которые у нас уже есть на данный момент», - добавил он.

Вместе с тем, Пашинян отметил, что армянская сторона, придерживаясь логики мирного урегулирования карабахской проблемы, будем очень конструктивна для того, чтобы сделать дипломатические усилия более эффективными.

За час до выступления премьер-министра Армении с призывом сплотиться и участвовать в боевых действиях выступил лидер Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

Он отметил, что, несмотря на достигнутое в Москве соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, Азербайджан продолжает активные военные боевые действия по всей протяженности линии соприкосновения.

«Противник, наоборот, воспользовавшись поводом, на следующий же день после заявления начал еще более активные боевые действия практически по всей линии фронта, особенно в южном направлении. На каких-то участках противнику удалось вклиниться в линию фронта и продвинуться вглубь.

Поэтому я призываю наших соотечественников, проживающих в Диаспоре, наших братьев в Армении: настала решающая минута, пришла пора защитить Родину. Ваша поддержка очень важна, мы ожидаем вашего физического присутствия и участия в обороне», - заявил Араик Арутюнян.