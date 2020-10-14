Араик Арутюнян выступил с призывом о сплочении

Как отметил Арутюнян, ВС Азербайджана нарушили перемирие, начав наносить более мощные удары.

«На каких-то участках противнику удалось вклиниться в линию фронта и продвинуться вглубь», - отметил он.

По мнению Арутюняна, в сложившихся условиях понятно, что для достижения прекращения огня есть только один способ – принуждение к гуманитарному перемирию, а затем продолжение переговоров без предусловий.

Как отметил лидер Карабаха, азербайджанская сторона избрала путь истребления армян Карабаха, а потом и Республики Армения. Однако, как напомнил Арутюнян, Карабах выстоял и в более сложные времена во время войны начала 90-х, когда «военные действия шли на всей территории» Карабаха.

«Я призываю наших соотечественников, проживающих в Диаспоре, наших братьев в Армении: настала решающая минута, пришла пора защитить Родину. Ваша поддержка очень важна, мы ожидаем вашего физического присутствия и участия в обороне», - заявил Араик Арутюнян.