МИД Армении: Провокационные действия Азербайджана будут иметь необратимые военно-политические последствия

В заявлении МИД Армении говорится:

«Министерство обороны Республики Армения уже заявляло, что 14 октября азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по боевой технике, осуществляющей дежурство на территории Варденисского района Республики Армения, исходя только из необоснованных предположений о том, что техника «готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана».

Очевидно, что Азербайджан не только отказывается соблюдать прекращение огня, достигнутое 10 октября совместным заявлением по инициативе президента РФ Путина на уровне глав МИД РФ, Армении и Азербайджана, но и стремится расширить географию карабахского конфликта при открытом подстрекательстве Турции, нападая и осуществляя явную агрессию против суверенной территории Республики Армения.

Все действия азербайджанской стороны получат соразмерный ответ средствами, которые имеются в распоряжении вооруженных сил РА.

Решительно осуждаем попытку вооруженной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения и предупреждаем, что провокационные действия Азербайджана будут иметь необратимые военно-политические последствия, всю ответственность за которые несет руководство Азербайджана».