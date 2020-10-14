В Армении зафиксировано рекордное число вновь выявленных случаев коронавируса за сутки

Отметим, что это рекордное число выявленных случаев за сутки с начала эпидемии коронавируса нового типа.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 14 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 385 и сейчас составляет 46 713.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 7 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1039.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 311 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10561, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 332 154 (2877 за сутки).