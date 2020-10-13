Сопредседатели Минской группы призывают немедленно обеспечить гуманитарное прекращение огня

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ с тревогой отмечают продолжающееся насилие в зоне нагорно-карабахского конфликта и призывают президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна предпринять незамедлительные шаги по полному выполнению обязательств сторон согласно московскому соглашению от 10 октября.

Отмечая, что военные действий угрожают катастрофическими последствиями для региона, Игорь Попов (РФ), Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция) подтверждают, что нападения на гражданское население недопустимы ни при каких обстоятельствах.

Сопредседатели призывают стороны немедленно обеспечить гуманитарное прекращение огня для возвращения останков и обмена военнопленными и задержанными.

Посредники также призывают стороны в срочном порядке согласовать механизм отслеживания случаев нарушения режима прекращения огня.

«После встреч с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сопредседатели работают со сторонами по основным вопросам процесса политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта с целью достижения переговорного решения», - говорится в распространенном сегодня совместном заявлении.

Согласованное на прошлой неделе в Москве соглашение о гуманитарном прекращении огня, фактически, уже четвертый день не соблюдается, вследствие чего вывоз тел погибших и обмен пленными не осуществляется. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня.