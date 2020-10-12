Талыш и Гадрут не находятся под контролем Азербайджана – Ованнисян

«Сегодня рано утром вооруженные силы Азербайджана возобновили боевые действия. Достигнутые в Москве договоренности Азербайджан абсолютно не выполнил и не собирался выполнять», - заявил он.

Минобороны Азербайджана продолжает обвинять армянскую сторону «в нарушении режима прекращения огня».

Представитель Минобороны отметил, что диверсионно-разведывательные действия вооруженных сил Азербайджана в направлении Гадрута пресечены.

«Город Гадрут находится под полным контролем наших вооруженных сил. Боевые действия продолжаются до позднего вечера», - отметил Ованнисян, добавив, что в окрестностях Гадрута были диверсионные группы, которые, могут быть и в данный момент.

Отметим, что официальный Баку заявил о взятии Гадрута.

На замечание Радио Азатутюн, что Euronews сегодня опубликовал видео, на котором, по их словам, показано захваченное Азербайджаном село Талыш, и вопрос, подтверждает ли он, что село находится под контролем азербайджанской стороны, представитель Минобороны ответил: «Село не находится под контролем Азербайджана, азербайджанские войска находятся на подступах к селу, поскольку на северном направлении мы сделали перегруппировку соответствующих войск в направлении Талыш-Матагис, следовательно, они могли опубликовать такие видео».