Пашинян: Единственный способ предотвращения гуманитарного кризиса - признание права народа Карабаха на самоопределение

Единственным эффективным способом предотвращения гуманитарного кризиса может быть признание права народа Нагорного Карабаха на самоопределение, сегодня на встрече с руководителями аккредитованных в Армении представительств иностранных государств и международных организаций заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он представил подробности развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха войны и вовлеченности Турции в ней.

«Именно Азербайджан осуществил нападение на Нагорный Карабах вопреки принципу, согласно которому применение силы или угрозы силой в контексте урегулирования карабахского конфликта неприемлемо, что, по сути, является одним из международно признанных принципов, лежащих в основе урегулирования.

Следующее: однозначно, что эта война не началась бы, если бы Турция не показала свою готовность полностью участвовать в ней, и, в итоге, Турция не была бы полностью вовлечена. Хочу обратить внимание всех нас на то, что боевые действия начались как продолжение совместных турецко-азербайджанских военных учений. Участие Турции и подстрекательство к войне, думаю, является и публичным. Причем, это доказывается не только теми обоснованиями, которые мы передали нашим партнерам, но и самими публичными заявлениями. И по сей день Турция продолжает участвовать в боевых действиях», - сказал Пашинян.

Премьер подчеркнул, что Турция завербовала в Сирии наемников и членов террористических группировок и на собственном воздушном транспорте доставила их в зону конфликта.

«По сути, мы очень близки к гуманитарному кризису в зоне нагорно-карабахского конфликта, если не сказать, что мы уже столкнулись с гуманитарным кризисом. По нашей оценке, единственным эффективным способом предотвращения этого гуманитарного кризиса может быть:

● во-первых, официальная констатация вышеуказанных фактов со стороны международного сообщества;

● и, наконец, признание права народа Нагорного Карабаха на самоопределение, вплоть до признания независимости Нагорного Карабаха», - отметил он.

Азербайджанская сторона заявляет о том, что армянская сторона наносит удары по гражданской инфраструктуре, селам и городам Азербайджана.

«Армия обороны Нагорного Карабаха принимала решения о действиях в каком-либо направлении только после того, как становилось ясно, что невозможно другим способом остановить обстрел Степанакерта и других населенных пунктов, - сказал премьер-министр Армении, добавив: - На данный момент ситуация напряженная, особенно в южной части, и у нас фактически нет прекращения огня. Армения четко заявила о приверженности соблюдению режима прекращения огня в соответствии с заявлением, мы намерены соблюдать перемирие, мы привержены этим намерениям. Т.е. прекращение огня и гуманитарные действия, начало переговорного процесса в неизменном формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ».

«Мы ожидаем, что страны-сопредседатели продолжат свои усилия, и мы готовы быть конструктивными в этом процессе. Однако мы считаем, что возобновление переговорного процесса должно происходить в соответствии с логикой, заложенной в московском заявлении», - отметил Никол Пашинян.