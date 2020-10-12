Мнацаканян: Силы Армии обороны Карабаха полны решимости продолжать оборону

Силы Армии обороны Нагорного Карабаха полны решимости продолжать оборону, в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, подчеркнув, что Азербайджан продолжает военные действия на всех направлениях, в основном на южном.

Зограб Мнацаканян сказал, что «силы обороны Карабаха обороняются от методичного целенаправленного нападения на граждан, народ Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]».

Глава МИД Армении еще раз отметил, что 10 октября режим прекращения огня был нарушен вооруженными силами Азербайджана, как до полудня, так и особенно после полудня.

«Они продолжали боевые действия и, что самое ужасное, стреляли по селам и городам. Силы обороны Арцаха продолжат решительно обороняться. И Армения была и остается гарантом безопасности Арцаха», - подчеркнул Зограб Мнацаканян.

Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что правительство и президент Карабаха абсолютно, безоговорочно поддержали прекращение огня.

«Это очень важная функция для того, чтобы сделать минимальное, чтобы показать гуманитарную функцию. Есть много серьезных гуманитарных вопросов, которые должны быть решены незамедлительно. Должно быть осуществлено возвращение тел, обмен пленными. В этом участвует Международный комитет Красного Креста. Армянские стороны, Арцах и Армения, полностью в этом заинтересованы. И мы привержены прекращению огня», - сказал он.