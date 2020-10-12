Степанян сообщила, что подразделения ПВО Армии обороны Нагорного Карабаха на северо-восточном направлении сбили один штурмовик Су-25 азербайджанской стороны.
Минобороны Армении: Под прикрытием истребителей F-16 ВВС Турции Азербайджан использует штурмовики Су-25
Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщает, что азербайджанские военно-воздушные силы под прикрытием истребителей F-16 ВВС Турции используют штурмовики Су-25 вдоль всей линии границы.
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