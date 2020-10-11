Карабахские парламентарии призвали власти Армении, России и Ирана сформировать антитеррористическую коалицию

Национальное собрание Нагорного Карабаха призывает власти Армении, России и Ирана осудить использование Азербайджаном международных террористических групп и их представителей в военной агрессии против Карабаха, а затем создать совместный Антитеррористический координационный центр. Об этом говорится в заявлении Национального собрания Карабаха.

Карабахские парламентарии также призывают к созданию совместной Антитеррористической коалиции для «эффективной и действенной физической нейтрализации террористов и террористических групп, которые проникли в регион».