Азербайджан продолжил наносить ракетные удары по мирным населенным пунктам Карабаха - сообщает Армия обороны

10 и 11 октября Азербайджан продолжил наносить ракетные удары по мирным населенным пунктам Нагорного Карабаха, нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, заявляет Армия обороны Нагорного Карабаха.

В то же время отмечается, что Армия обороны привержена достигнутой договоренности о гуманитарном прекращении огня.

«Если Азербайджан продолжит нарушать режим гуманитарного прекращения огня в и начнет наступательные действия, ответ Армии обороны будет непропорционально жестким», - говорится в заявлении.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает, что армянская сторона не соблюдает режим прекращения огня и что был обстрелян город Гянджа. Армянская сторона опровергла эту информацию.

Соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября, после 13 дней боевых действий, было достигнуто по итогам переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России, которые начались в днем 9 октября и продолжились около 11 часов, до поздней ночи.

Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.