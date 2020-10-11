Алиев: Если мы хотим решить конфликт, то он должен быть решен в рамках нового формата

«Минская группа была сформирована много лет назад, в 1992 году, при совершенно других геополитических реалиях. И, если бы мы сегодня формировали контактную группу с посредниками, состав был бы другой», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому телеканалу «РБК».

«Состав должен отражать намерения и пожелания сторон конфликта, а состав Минской группы его практически не отражает, - продолжил Алиев: - Состав новой контактной группы или же какой-то рабочей группы, — неважно, как назвать, — должен отражать существующий баланс сил в регионе, интересы стран региона и должен быть нацелен на результат. Иначе какой в этом смысл? Если мы хотим решить конфликт, то он должен быть решен в рамках нового формата. Сколько новых форматов сотрудничества трехстороннего, четырехстороннего было создано за последнее время для согласования позиций стран по многим горячим точкам. Они же создаются сейчас, на основе реального расклада сил. Поэтому, безусловно, здесь не может быть никаких сомнений, что Турция должна и будет играть важную роль в деле урегулирования конфликта. В какой форме — юридической или де-факто, — это уже вопрос технический».

Отметим, что на протяжении десятилетий ведущие мировые державы, а также международные организации утверждали, что единственной платформой для решения нагорно-карабахской проблемы является Минская группа ОБСЕ, и что попытки изменить этот международный формат посредничества могут еще больше осложнить ситуацию.