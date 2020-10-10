Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приветствуют соглашение о гуманитарном прекращении огня

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) приветствуют совместное заявление глав МИД Армении, Азербайджана и России об установлении гуманитарного прекращения огня и призывают стороны в полной мере выполнять взятые на себя обязательства.

Сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик в настоящее время находятся в постоянном контакте с Международным комитетом Красного Креста (МККК) с целью обсуждения вопросов организации скорейшего обмена телами погибших и пленными.

Посредники призывают стороны в срочном порядке предоставить все необходимые гарантии безопасности и материально-техническое обеспечение для реализации указанной задачи.

Сопредседатели продолжают активно взаимодействовать со сторонами с целью содействия их усилиям для достижения согласия по конкретным параметрам прекращения огня и урегулирования конфликта на основе согласованных принципов и формата посредством субстантивных переговоров, говорится в заявлении.

Соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября, после 13 дней боевых действий, было достигнуто по итогам переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России, которые начались в пятницу днем и продолжились около 11 часов, до поздней ночи.

Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.