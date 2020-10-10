На данный момент режим прекращения огня в основном соблюдается - Арцрун Ованнисян

«После прекращения огня, как было четко указано в заявлении министров иностранных дел, на одном из участков Армии обороны было позволено подойти и забрать несколько их трупов, однако после этого процесс был прекращен, потому что подобные случаи используются с целью совершения провокаций. Поэтому мы официально заявляем, что отныне это будет позволено только, как сказано в заявлении, в случае присутствия представителей Красного Креста», - сказал представитель Минобороны.

Арцрун Ованнисян также сообщил, что в Сюникской области также никаких боевых действий не ведется.

Представитель Минобороны сообщил, что со вчерашнего дня и до полудня сегодняшнего дня ВС Азербайджана потеряли около 200 человек, 3 БПЛА, 4 единицы автотехники и другие средства.

Официальный Баку не публикует данные о своих военных потерях, мотивируя это тем, что это в данный момент является «военной тайной».

Соглашение об установлении режима прекращения огня с 12:00 10 октября было достигнуто по итогам переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России, которые начались в пятницу днем и продолжились около 11 часов, до поздней ночи.

Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.