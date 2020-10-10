Байден призвал США активизировать дипломатические усилия для поиска мирного решения карабахского конфликта

«Я глубоко обеспокоен вспышкой боевых действий в Нагорном Карабахе и призываю к немедленной деэскалации, восстановлению режима прекращения огня и возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Соединенные Штаты должны оказать давление с целью увеличения числа наблюдателей вдоль всей линии соприкосновения и призвать Россию прекратить цинично поставлять оружие обеим сторонам, одновременно пересмотрев наши программы помощи в сфере безопасности, чтобы гарантировать, что военный потенциал не будет использован в наступательных целях», - говорится в заявлении.

Байден утверждает, что «администрация [президента США Дональда] Трампа также должна активизировать свои дипломатические усилия и вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Францией и Россией, искать мирное решение и содействовать формированию атмосферы доверия».

«Вспышка боевых действий в Нагорном Карабахе грозит перерасти в широкомасштабный региональный конфликт, поэтому третьи стороны в регионе не должны вмешиваться в конфликт, а посредники Минской группы должны немедленно начать искать пути для ослабления напряженности и возобновления переговоров», - говорится в заявлении кандидата в президенты США от Демократической партии, которое было опубликовано до соглашения о прекращении огня между Армений и Азербайджаном.