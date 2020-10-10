ОБСЕ приветствует соглашение о прекращении огня

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама приветствовал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, достигнутое между Арменией и Азербайджаном по итогам московских переговоров.

«Нам нужна стабильность, как на земле, так и в процессе под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это соглашение открывает путь к содержательным переговорам», - написал в Twitter председательствующий в ОБСЕ глава правительства Албании.

Эди Рама выразил озабоченность в связи с ростом числа погибших среди мирного населения и отметил, что в этих условиях устанавливаемое прекращение огня для выноса тел погибших, обмена пленными и другими задержанными является очень важным шагом.

Действующий председатель ОБСЕ приветствовал посредническую роль России в вопросе проведения переговоров между Арменией и Азербайджаном.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Эндрю Шофер (США) и Стефан Висконти (Франция) и мой личный представитель Анджей Каспшик находится в постоянном контакте со сторонами и готовы направить все свои усилия на мирное урегулирование конфликта», - сообщил действующий председатель ОБСЕ.