МИД Карабаха осуждает «вероломное нарушение Азербайджаном» договоренностей о прекращении огня

«Строго осуждаем вероломное нарушение Азербайджаном достигнутых при посредничестве Российской Федерации договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях для обмена военнопленными и телами погибших.

Особенно вопиющим является тот факт, что тройственный союз Азербайджана, Турции и международных террористов предпринял наступление сразу после того, как Армия обороны Республики Арцах в рамках гуманитарного перемирия объявила о прекращении огня. Своими действиями Азербайджан вновь продемонстрировал, что является страной-изгоем, которая не выполняет своих обязательств даже в течение 5 минут», - говорится в заявлении.

По мнению МИД Карабаха, сегодняшнее нападение является еще одним убедительным доказательством того, что Азербайджан использует переговоры исключительно в качестве ширмы для подготовки военных действий.

«При сложившихся обстоятельствах международное сообщество может остановить страну-изгоя лишь одним способом – признанием Республики Арцах, что обеспечит необходимые правовые механизмы, гарантирующие мир и безопасность как для нашей республики, так и для всего региона», - подчеркивается в заявлении.

Соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября было достигнуто по итогам переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России, которые начались в пятницу днем и продолжились около 11 часов, до поздней ночи.

Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.