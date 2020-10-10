Иран и Грузия приветствуют соглашение о прекращении огня

Соседние с Арменией и Азербайджаном страны приветствуют достигнутую между нами договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«Мы призываем наших соседей, Азербайджан и Армению, начать конструктивный диалог, основанный на принципах международного права и территориальной целостности», - приветствуя соглашение о прекращении огня, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Он высоко оценил «конструктивные усилия» России и добавил, что прекращение огня – это первый шаг на пути к миру.

Официальный Тбилиси также приветствовал договоренность между Ереваном и Баку вокруг установления режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

В распространенном заявлении МИД Грузии выразил надежду, что впоследствии путем переговоров будет достигнут прогресс в вопросе урегулирования конфликта и будет установлен крепкий мир, «что будет способствовать укреплению безопасности и благополучию в регионе».

Соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября было достигнуто по итогам переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России, которые начались в пятницу днем и продолжились около 11 часов, до поздней ночи.

Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.