Франция приветствует соглашение о прекращении огня

«Теперь оно должно строго соблюдаться для создания условий для окончательного прекращения боевых действий», - в пятницу заявил МИД Франции.

«Субстантивные переговоры, в которых участвовали стороны под эгидойМинской группы ОБСЕ, должны быть возобновлены без предварительных условий», - также говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Франции.

В сообщении официальный Париж вновь подтверждает, что Франция продолжает мобилизовать усилия, чтобы внести свой вклад в этом контексте.

Соглашение об установлении прекращения огня с 12:00 10 октября было достигнуто по итогам переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве при посредничестве министра иностранных дел России, которые начались в пятницу днем и продолжились около 11 часов, до поздней ночи.

Прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях: для обмена военнопленными и выноса тел погибших.