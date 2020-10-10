Баку готов сесть за стол переговоров «уже завтра» - Алиев

Для мирного решения конфликта Баку и Ереван сядут за стол переговоров при поддержке Минской группы ОБСЕ. Азербайджанская сторона готова сделать это «уже завтра», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РБК.

«Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит», - заявил Алиев.

Армения и Азербайджан согласились с 12:00 10 октября установить прекращение огня в Карабахе и прекратить продлившуюся 13 дней войну. Согласно совместному заявлению глав МИД Армении, Азербайджана и России, прекращение огня устанавливается в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста. Отмечается, что конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.