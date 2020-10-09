Параллельно с переговорами продолжаются бои

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, увидев сегодня разрушения, причиненные в результате ракетного обстрела церкви Газанчецоц в Шуши, зафиксировал: дважды нанесенный удар был сверхточным, и он не мог быть случайным.

Вчера Информационный штаб Карабаха сообщил, что символ Шуши - церковь Газанчецоц дважды подверглась ракетному обстрелу. Азербайджанская сторона на официальном уровне отрицает какую-либо причастность к этим ударам.

На вопрос, даст ли армянская сторона достойный ответ на это, представитель Минобороны ответил: «Военные очень хорошо знают свое дело, если некоторые воспринимают ответ как вандализм, однозначно мы этого делать не будем, потому что это не наш почерк».

В ходе пресс-конференции Арцрун Ованнисян также сообщил, что бои в данный момент также продолжаются, параллельно с переговорами между главами МИД Армении, Азербайджана и России в Москве. Ованнисян также отметил, что обычно бои продолжаются и по ночам, но с одним отличием, утром они становятся более интенсивными.