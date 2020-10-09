Видео с «чеченцами в Нагорном Карабахе» было снято в аннексированном Крыму

Распространившееся в социальных сетях видео, в котором якобы демонстрируется участие выходцев из Чечни в конфликте в Нагорном Карабахе, является фейком, выяснила редакция Кавказ.Реалии.

В действительности запись была сделана в аннексированном Крыму, а именно – в районе села Морское на юго-востоке полуострова. Об этом, в частности, свидетельствует полуразрушенный мост, который запечатлен на видео. Он находится в районе недостроенной базы отдыха вблизи села Морское.

Обстоятельства и точная дата съемки видео, на котором видны люди в военной форме и уничтоженная техника, доподлинно неизвестны. Вероятно, оно было сделано летом-осенью 2020 года. В это время в Крыму, в том числе в районе села Морское, проходили съемки сразу нескольких российских фильмов, посвященных различным боевым действиям. Речь идет о фильмах "Пальмира", "Шугалей-2" и "Небо". Съемки боевых сцен объясняют тот факт, что в кадре присутствуют люди в военной форме, но без опознавательных знаков.



Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.



Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе остановить боевые действия. В то же время министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов опубликовал в инстаграме обращение в поддержку Азербайджана.

Иван Мартыненко, Кавказ.Реалии