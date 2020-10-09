Началась встреча глав МИД Армении, Азербайджана и России

В Москве началась встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что консультации пройдут в трехстороннем формате с участием главы МИД России и начнутся в 15:00 мск (в 16:00 по ереванскому времени).

О том, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян сегодня отправится в Москву, Радио Азатутюн ранее сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Вчера вечером к воюющим сторонам со специальным призывом обратился президент России Владимир Путин. Около полуночи на официальном сайте Кремля был опубликован призыв президента РФ объявить в зоне нагорно-карабахского конфликта прекращение огня в гуманитарных целях - для обмена пленными и выноса тел погибших. Официальная Москва не употребляет термин переговоры, называя их консультациями.

Администрация президента Франции, страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, выразила надежду, что стороны нагорно-карабахского конфликта смогут договориться о прекращении огня уже сегодня вечером или завтра.