Степанакерт снова подвергается ракетным обстрелам

За ночь всего несколько раз звучала воздушная тревога, было слышно несколько приглушенных взрывов, по всей вероятности, они произошли на некотором расстоянии от города.

С 10 часов утра Степанакерт вновь подвергся интенсивному ракетному обстрелу со стороны Азербайджана. Звуки взрывов были довольно интенсивными и сильными. В данный момент ракетный обстрел продолжается, недавно был нанесен удар по прилегающей к больнице территории. Об ущербе сообщим позже.

Утром от взрывов пострадали жилые дома и в Шуши. Нанесенный ущерб заметен повсюду: обрушившиеся дома, здания. Отметим, что в городе нет никаких военных объектов, несмотря на это Шуши находится под огнем, мирное население укрывается в убежищах.

Напомним, вчера обстрелу подвергся Собор Святого Христа Всеспасителя (Газанчецоц) в Шуши. С разницей в несколько часов по церкви было нанесено два ракетных удара.

Во время второго ракетного удара на территории были журналисты, есть раненые. Один из них - российский военный обозреватель Юрий Котенок. Его накануне прооперировали.

Азербайджан с момента начала военных действий 27 сентября таргетировал мирное население Карабаха, держа под огнем столицу Степанакерт, а также города Мартакерт, Гадрут и другие населенные пункты.

Глава Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви (ААЦ), архиепископ Паргев Мартиросян сегодня обратился к военным действиям, молчанию и медлительности международного сообщества. «Они могли бы быстрее отреагировать и более жестко отреагировать, будем ждать», - сказал он.

На вопрос, почему реакция запаздывает, архиепископ ответил: «Скажу грубо, пусть никто не обижается: идет политический торг».

Согласно официальным данным на 7 октября, в Армении и Карабахе с начала войны погибли 22 (2 на территории Армении) и ранены 93 мирных жителя. Полностью или частично были разрушены 4600 единиц недвижимости, вышли из строя 430 единиц имущества, 750 различных инфраструктур.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, сегодня утром сообщила об обстрелах с армянской стороны, в частности о разрушениях в Бардинском районе, а также о пострадавших. По данным азербайджанской стороны, на сегодняшний день в Азербайджане погиб 31 мирный житель, 154 были ранены, повреждено 133 гражданских объекта и 928 домов.