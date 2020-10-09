Бои продолжаются, они особенно интенсивны на южном направлении

Бои носят особенно интенсивный характер на южном направлении, отмечается в сообщении.

«Как на южном, так и на остальных участках подразделения Армии обороны успешно противостоят наступательным действиям противника и наносят многочисленные потери в живой силе и технике», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Минобороны Армении, в свою очередь сделала в Facebook несколько записей о боевых действиях.

«Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают уничтожать противника в зоне боевых действий», - сообщила Шушан Степанян в одной из них. В другой записи она отметила, что «противник на том же участке южного фронта непрерывно несет многочисленные потери».

Азербайджан по-прежнему не публикует данные о своих военных потерях, сообщая только о жертвах и раненых среди гражданского населения.

Сегодня, в частности, азербайджанские СМИ со ссылкой на сообщение минобороны страны, сообщили об «интенсивном ракетном обстреле» с армянской стороны территорий Мингечаурского и Агджабединского районов.

Пресс-секретарь Минобороны Армении в ответ на эти утверждения опубликовала в Facebook следующее сообщение: «Заявления Азербайджана о якобы интенсивном ударе армянских сил в направлении Мингечаура и Агджабада являются очередной фальсификацией. В районе боевых действий достаточно целей для поражения со стороны подразделений Армии обороны Арцаха. Предупреждаем, что в случае провокации азербайджанских вооруженных сил, направленной против населенных пунктов и гражданской инфраструктуры, ответ Армии обороны Арцаха будет непропорционально жестким».